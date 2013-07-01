Косовські албанці ввели візи для українців
21:38, 01 липня 2013Світ
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Косовські албанці ввели візи для громадян України і ще 86 країн світу.
Косово ввело візи
Албанська влада краю Косово сьогодні ввела візовий режим для громадян 87 країн світу, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес, яке цитує главу косовського МЗС Енвера Ходжая.
У список країн, громадянам яких для в'їзду в Косово тепер знадобиться оформити візу, увійшли також РФ, Білорусь, Молдова, держави Західної Європи, а також ряд країн Азії і Африки, серед яких Китай, Єгипет, Індія, Пакистан та Індонезія.
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За словами міністра, візовий режим з цими країнами світу захистить Косово від нелегальної міграції і торгівлі людьми.
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