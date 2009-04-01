Свої доходи задекларували 365 тис. громадян

Станом на 30 березня декларації про одержані в 2008 році доходи подали 365 тис. громадян України, задекларовано доходи на суму 10 млрд. 48,8 млн. грн. Про це говориться в повідомленні прес-служби Державної податкової адміністрації, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, проведено розрахунки щодо 214,9 тис. декларацій, що становить 58,8% від поданих декларацій. До стягнення нараховано 134,7 млн. грн. з податку з доходів фізичних осіб, що на 24% більше, порівняно з 2007 р., до відшкодування – 35,7 млн. грн.

Громадяни, які одержали інвестиційний прибуток, подали 11,089 тис. декларацій, задекларували доходів на суму 979,2 млн. грн.

На отримання податкового кредиту за навчання подано 122,2 тис. декларацій, податкового кредиту за іпотечним кредитуванням – 4377 декларацій.

Згідно з інформацією ДПАУ, чиновники декларують свої доходи до 15 квітня ц.р.