На Волині біля села впав літак, є жертви
Сьогодні близько 5-ї години бiля села Скулин Ковельського району Волинської області впав літак. Загинули двоє людей.
Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків УМВС України у Волинській області, повiдомлення про падіння літака надійшло телефоном у чергову частину Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області надiйшло від 30-річного жителя обласного центру близько 07.40.
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На місце події відразу виїхала слідчо-оперативні групи камінь-каширського та ковельського райвідділів міліції, тож було встановлено, що близько 5-ї години на територiю недiючого цивiльного аеродрому впав літак. Внаслідок авiакатастрофи двоє осіб загинули. Марка літака, особи загиблих та причини трагедії встановлюються.
Дана подія належним чином зареєстрована в журналі єдиного обліку.