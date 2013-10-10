На Волині біля села впав літак, є жертви

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків УМВС України у Волинській області, повiдомлення про падіння літака надійшло телефоном у чергову частину Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області надiйшло від 30-річного жителя обласного центру близько 07.40.

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На місце події відразу виїхала слідчо-оперативні групи камінь-каширського та ковельського райвідділів міліції, тож було встановлено, що близько 5-ї години на територiю недiючого цивiльного аеродрому впав літак. Внаслідок авiакатастрофи двоє осіб загинули. Марка літака, особи загиблих та причини трагедії встановлюються.

Дана подія належним чином зареєстрована в журналі єдиного обліку.