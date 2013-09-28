У пілота стався інсульт під час пасажирського рейсу - BBC

У США літак зі 161 пасажиром на борту пішов на екстрену посадку після того, як у пілота стався серцевий напад, повідомляє BBC Україна.

У четвер ввечері рейс United Airlines, який летів з Х'юстона, Техас, до Сіетла, Вашингтон, сів у столиці Айдахо Бойсе.

Ще перед посадкою пасажири на борту з медичною освітою спробували надати постраждалому першу допомогу. Однак 63-річний пілот Генрі Скіллерн помер у лікарні.

Він працював на авіакомпанію 26 років.

Старший помічник рейсу зв’язався по радіо з диспетчерським центром у Бойсе о 19:55 за місцевим часом, щоб повідомити про надзвичайну ситуацію.

За повідомленнями ЗМІ, ще в повітрі допомогу панові Скіллерну надавали двоє військових лікарів, які трапилися серед пасажирів.

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О 20:10 літак сів у аеропорту, де його зустріли пожежники, котрі відвезли пана Скіллерна до місцевої лікарні. Однак техасець помер від інсульту.

Зі слів офіційної представниці аеропорту, всі 161 пасажир, що були на борту "Боїнга-737", нормально перенесли інцидент, повідомляє інформагенція АР.

"Схоже, вони зрозуміли, що все, що можна було зробити, було зроблено. Пасажири переживали за нього, але ніхто не втрачав спокою", - сказала речниця аеропорту Бойсе Петті Міллер.

Після екстреної посадки пілота замінили, і рейс відбув до Сіетла.