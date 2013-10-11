Укравтодор обіцяє підготуватись до зими до кінця місяця

Про це повідомили УНІАН у прес-службі "Укравтодору".

Згідно з повідомленням, регіональні дорожні підприємства для забезпечення безпечного проїзду автомобільними дорогами в зимовий період вже заготовили 852 тис. тонн піску, 63 тис. тонн технічної солі і 710 тонн соляних розчинів.

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«Зазначені обсяги становлять лише частину від необхідних запасів, тому заготівка протиожеледних матеріалів триватиме до кінця жовтня, і вже 1 листопада ми маємо вийти на планові показники», - цитує прес-служба заступника голови «Укравтодору» Олександра Харченка. За його словами, вже повністю обладнано 130 стаціонарних і 948 тимчасових баз для належного зберігання протиожеледних матеріалів, також виготовлено 56 тис. снігозатримуючих щитів.

Прес-служба відзначає, фахівці «Укравтодору» вже відпрацювали питання взаємодії на випадок надзвичайного ускладнення погодних умов зі всіма профільними відомствами, зокрема з «Укрзалізницею», Державною автомобільною інспекцією, Державною службою з надзвичайних ситуацій і Міністерством оборони.

Довідка УНІАН. Джерелами бюджетного фінансування дорожньої галузі в Україні є акцизний податок з нафтопродуктів і транспортних засобів, ввізне мито на нафтопродукти, транспортні засоби і шини до них, а також плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів і інших машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

Загальний обсяг надходження кошів зі вказаних джерел до спеціального фонду держбюджету для дорожнього господарства в 2013 році заплановано в сумі 15,9 млрд грн, тоді як потреба становить більш як 36 млрд грн.

Всього на фінансування "Укравтодору" в 2013 році передбачено 23,9 млрд грн, із них 15,565 млрд грн - на дорожні роботи, 8,4 млрд грн - на погашення кредитної заборгованості.