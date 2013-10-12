МЗС радить українцям утриматися від відвідання Індії та Бангладеш

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

МЗС радить українцям, які перебувають у цих країнах, а також тим, хто планує їх відвідати, утриматися від відвідання південної частини Бангладеш, а також східних індійських штатів Західна Бенгалія, Одіша та Андхра-Прадеш 12-14 жовтня ц.р., постійно відстежувати повідомлення місцевих органів про розвиток ситуації, а також бути готовим до екстреної евакуації з небезпечних зон дії циклону та, у випадку її проведення, дотримуватись інструкцій рятувальних служб.

На тему: В Індії через ураган евакуйовано півмільйона людей

У разі необхідності отримання відповідної допомоги, громадянам України слід звертатися до Посольства України в Індії за телефоном: +91 844 737 9 434.

Також МЗС нагадує про функціонування в МЗС цілодобової гарячої лінії +38 044 238 16 57.