МЗС радить українцям утриматися від відвідання Індії та Бангладеш
Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України через наближення до східного узбережжя Індії та південної частини Бангладеш тропічного циклону «Файлін» утриматися від відвідання цих територій.
Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.
МЗС радить українцям, які перебувають у цих країнах, а також тим, хто планує їх відвідати, утриматися від відвідання південної частини Бангладеш, а також східних індійських штатів Західна Бенгалія, Одіша та Андхра-Прадеш 12-14 жовтня ц.р., постійно відстежувати повідомлення місцевих органів про розвиток ситуації, а також бути готовим до екстреної евакуації з небезпечних зон дії циклону та, у випадку її проведення, дотримуватись інструкцій рятувальних служб.
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У разі необхідності отримання відповідної допомоги, громадянам України слід звертатися до Посольства України в Індії за телефоном: +91 844 737 9 434.
Також МЗС нагадує про функціонування в МЗС цілодобової гарячої лінії +38 044 238 16 57.