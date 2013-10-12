В Індії через наближення тайфуну евакуйовано сотні тисяч людей

Сьогодні на східне узбережжя Індії обрушилися сильні зливи і сильний вітер, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Рейтер.

Агентство Франс Прес повідомляє про евакуацію 250 тисяч осіб.

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Влада Індії оголосила про "червоний", найвищий, рівень тривоги і попередили про небезпеку значних руйнувань.

За прогнозами метеорологів, пориви вітру можуть сягати 240 кілометрів на годину, рівень води може піднятися на три метри. Як передає Франс Прес, циклон може стати найпотужнішим за 14 років. Евакуація триває.

Організація Tropical Storm Risk, що базується в Лондоні, назвала "Файлін" ураганом четвертої категорії (найсильніші урагани - п'ятій категорії).