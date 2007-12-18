Станція метро ”Арсенальна” зупинила ескалатор на капремонт

В ніч з 17 на 18 грудня КП "Київський метрополітен" зупиняє ескалатор № 3 верхнього нахилу станції метро "Арсенальна" для капітального ремонту. Очікується, що ремонт ескалатора триватиме до 19 лютого наступного року, повідомляє ЛIГАБiзнесIнформ.

На період ремонту в робочі дні з 8:00 до 9:15 буде організована робота ескалаторів нижнього нахилу в такому режимі: ескалатор № 1 - на підйом; ескалатор № 2 - в резерві; ескалатор № 3 - на спуск.