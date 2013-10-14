В Одесі засудили до 10 років ув'язнення жителя Канади

В Одесі засудили громадянина Канади.

Суд визнав канадця винним за ч.3 ст.305, ч.3 ст.307, ч.1 ст.14, ч.3 ст.305 КК України і засуджений до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це пише "Сегодня" з посиланням на прокуратуру області.

Було встановлено, що в липні-жовтні 2010 року, за попередньою змовою з двома громадянами України, канадець намагався перевезти з порту "Beira" (Східна Африка, Республіка Мозамбік) до Канади транзитом через територію нашої країни серед вантажу керамічної плитки 759 брикетів особливо небезпечного наркотичного засобу - гашишу.

Судовий процес тривав майже три роки, в цей час було розглянуто значну кількість клопотань сторін процесу, перевірені всі обставини скоєного злочину, встановлені і допитані додаткові свідки.

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Засуджені не погодилися з першим вироком, подали апеляцію, яка ухвалою апеляційного суду Одеської області була не задоволена. Вирок суду першої інстанції вступив в законну силу.

За словами прес-секретаря Одеської обласної прокуратури Інни Верби, канадець відбуватиме термін на території України, щоправда, поки не відомо, в якій саме колонії.