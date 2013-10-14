Підприємець Харківщини завдав державі збитків на 17 мільйонів гривень

На Харківщині директор підприємства внаслідок податкових махінацій завдав державі збитків на 17 млн грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Антона Огієнка.

За його відомостями, два суб’єкти господарювання, реальним директором яких була одна людина, з метою податкового відшкодування укладали фіктивні договори на перевезення нафтопродуктів. При цьому обидва підприємства перевезень не виконували. Більше того, у них навіть не було відповідних активів: транспорту, складів, а зареєстровані ними виробничі площі були за неіснуючими адресами.

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Минулого тижня Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов районної податкової до цих двох підприємств про відшкодування понад 17 млн. грн. Суд постановив стягнути на користь держави з кожного підприємства по 8 млн. 650 тис. грн.

Зараз вживаються заходи до примусового виконання рішення суду.