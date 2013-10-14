«Укргазбанк» за 9 місяців утричі наростив прибуток

Чисті активи банку за 9 місяців виросли на 11% - до 23,2 млрд грн, кредитний портфель збільшився на 6,8% - до 13,3 млрд грн, кредити юридичних осіб - на 5,9% - до 10,1 млрд грн, кредити фізичних осіб - на 9,8% - до 3,2 млрд грн, кошти клієнтів збільшилися на 39,1% - до 9,6 млрд грн, власний капітал - на 14,4% - до 4,4 млрд грн.

Станом на 1 жовтня 2013 року показник рентабельності активів становив 5,48%, рентабельності капіталу — 26,72%.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня Мінфін оголосив про проведення процедури закупівлі послуг радника з продажу пакетів акцій докапіталізованих за участю держави банків. Але в жовтні стало відомо, що торги із закупівлі послуг консультанта скасовано в результаті відхилення всіх пропозицій.

Довідка УНІАН. «Укргазбанк» (Київ) працює на ринку України з 1993 року і входить до групи найбільших банків.

За результатами докапіталізації за участю держави частка Міністерства фінансів України в «Укргазбанку» становить 93%.

Прибуток «Укргазбанку» за підсумками 2012 року становив 1,1 млрд грн, тоді як 2011 рік банк закінчив з 3,6 млрд грн збитків.