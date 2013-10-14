Урочистості з нагоди 71-річниці УПА в Києві відбулися без правопорушень - міліція

Про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м Києві.

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Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області міліція розбирається з двома випадками пошкодження автобусів, на яких активісти Донецької обласної організації Всеукраїнського об`єднання «Свобода» прямували до Києва для участі в марші на честь Української повстанської армії.

Про це УНІАН повідомив керівник Відділу зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області Ігор Дьомін.

Він розповів, що дійсно вчора, 13 жовтня, о 21.00 у Слов`янську, в районі магазина «Браво» невідомими було зупинено мікроавтобус, який прямував до Києва зі «свободвіцями», і в ньому невідомими було розбито лобове скло. За словами Дьоміна, керівник Слов`янської міської парторганізації «Свобода» звернувся о 22.00 до міліції, написав відповідну заяву і правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України.

Кажучи про другу аналогічну подію, Дьомін відзначив, що вона сталася в смт Олександрівка. За його словами, співробітники ДАІ вночі з 13 на 14 жовтня перевіряли автомобіль, який нібито рухався за автобусом, що прямував до Києва, «але під`їхала якась невідома машина, з неї вишли невідомі й каменем розбили лобове скло у мікроавтобуса». У своїх поясненнях пасажири, які перебували в мікроавтобусі, не афішували, куди і навіщо вони їдуть, також «ніхто не висловлював своїх політичних уподобань», відзначив Дьомін. Він зазначив, що «міліція здійснила спробу наздогнати хуліганів, але вони втекли». За цим фактом у смт Олександрівка правоохоронці тієї ж ночі відкрили кримінальне провадження за ст. 296 (Хуліганство).

Дьомін запевнив, що за цими двома випадками «міліція проводить необхідне розслідування». При цьому він погодився, що випадки, що сталися, дійсно, «ідентичні за фактом, і треба розбиратися, тому що версій мільйон, всі матеріали зареєстровані, проводитимемо розслідування».

Водночас голова Донецької облорганізації ВО «Свобода» Ігор Славгородський і Сергій Корнієнко – один із активістів «Свободи», який був пасажиром одного з автобусів, що прямували до Києва, висловили переконання, що правоохоронці «лише сприяли цьому беззаконню».

«Я впевнений, що в міліції чудово знають, хто це все чинив, і вони цьому сприяли... Випадок у смт Олександрівка взагалі стався на посту ДАІ», - сказав Славгородський. За словами Корнієнка, «біля Олександрівки, в степу, даїшники зупинили мікроавтобус, в якому ми їхали до Києва, і почали перевіряти у нас документи», але коли було дано дозвіл рухатися далі, з машини, що стояла поряд, «вискочив чоловік із цеглиною і бахнув нам лобове скло». Корнієнко відзначив, що до події «міліціонери розмовляли з тими, хто перебував у тій машині, звідки потім вискочила людина з цеглиною». Тому він вважає, що правоохоронці влаштували фальшиву погоню за зловмисниками, «тому що не хотіли наздоганяти хуліганів».

Кажучи про другий випадок, Славгородський розповів, що «у Слов`янську зупинили наш автобус на трасі, і люди у камуфляжній формі вискочили з автомобіля, вдарили по склу мішком з гантеллю, сіли в машину і поїхали».

Славгородський і Корнієнко наголосили, що через ці дві події не всі «свободівці» змогли приїхати 14 жовтня до Києва для участі в марші на честь Української повстанської армії.

«Ми потім партизанськими стежками добралися, але більша частина, звичайно, до Києва не доїхала», - сказав Славгородський.