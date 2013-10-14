У столичному парку Шевченка розпочався мітинг, присвячений річниці УПА

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг розпочався молитвою “Отче наш” та привітанням націоналістів “Слава Україні!”.

Мітингувальники вшанували пам'ять бійців ОУН-УПА. На мітингу присутні близько 1 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 жовтня, в Києві Всеукраїнське об'єднання «Свобода» відзначає свято Покрови та 71-шу річницю створення УПА.

Націоналісти від парку Шевченка пройдуть маршем Хрещатиком до Михайлівської площі. Учасники Маршу йтимуть із гаслами на захист національних, соціальних, історичних та громадянських прав українців. Вимоги заходу: повернути звання Героїв України Степанові Бандері та Романові Шухевичу, визнати боротьбу ОУН-УПА національно-визвольною боротьбою української нації та проголосити 14 жовтня – День створення УПА – державним святом.