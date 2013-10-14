У столичному парку Шевченка розпочався мітинг, присвячений річниці УПА
У столичному парку ім. Тараса Шевченка розпочався мітинг, присвячений річниці Української повстанської армії.
Як передає кореспондент УНІАН, мітинг розпочався молитвою “Отче наш” та привітанням націоналістів “Слава Україні!”.
Мітингувальники вшанували пам'ять бійців ОУН-УПА. На мітингу присутні близько 1 тис. осіб.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 жовтня, в Києві Всеукраїнське об'єднання «Свобода» відзначає свято Покрови та 71-шу річницю створення УПА.
Націоналісти від парку Шевченка пройдуть маршем Хрещатиком до Михайлівської площі. Учасники Маршу йтимуть із гаслами на захист національних, соціальних, історичних та громадянських прав українців. Вимоги заходу: повернути звання Героїв України Степанові Бандері та Романові Шухевичу, визнати боротьбу ОУН-УПА національно-визвольною боротьбою української нації та проголосити 14 жовтня – День створення УПА – державним святом.