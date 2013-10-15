Завтра в Україну прийдуть дощі та прохолода

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 16 жовтня вночі на більшій частині території дощ, вдень у південній частині без істотних опадів, на решті території місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці у південній та східній частині подекуди туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, на узбережжі Криму до 13°; вдень 11-16°, на півдні 14-19°.

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У Київській області завтра вночі помірний, вдень місцями невеликий дощ. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 11-16°.

У столиці вночі помірний, вдень місцями невеликий дощ. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 12-14°.