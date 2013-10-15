На Вінничині двоє студентів викрали і розібрали 20 автомобілів

У місті Козятині Вінницької області затримано двох студентів, які підозрюються у викраденні та розбиранні на запчастини близько 20 автомобілів.

Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

За повідомленням, оперативники карного розшуку затримали двох зловмисників, один з затриманих – повнолітній. Учні одного з місцевих професійно-технічних училищ вночі знімали запчастини з авто, залишених господарями без належного нагляду. Особливо злодіїв цікавили колеса, фари та автомагнітоли.

Виявилося, що хлопці причетні до угону двох машин марки «Жигулі». Автомобілі зловмисники відігнали у безлюдне місце та познімали з них всі деталі, які можна було продати. На слід злодіїв міліціонери вийшли за допомогою службового собаки, який привів оперативників до квартири, яку орендували хлопці.

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Свій вчинок хлопці пояснили тим, що грошей, які дають батьки, ледь вистачає на харчування, а їм захотілося розваг, нового одягу та сучасних телефонів.

Також з’ясувалося, що затримані причетні до ряду аналогічних злочинів на Житомирщині, звідки вони родом. Зокрема, під час літніх канікул студенти викрадали автомобілі у місті Коростені.

Викрадені автозапчастини хлопці ховали у лісопосадках, а потім підшукували покупців.

Слідчим відділом міліції 14 жовтня відкриті кримінальні провадження за ст. 185 КК України (крадіжка) та ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Хлопцям загрожує до 8 років ув’язнення. Наразі правоохоронці перевіряють причетність студентів до аналогічних злочинів.