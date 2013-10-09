На Тернопільщині міліціонер на нерозмитненому автомобілі тікав від даішників

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, встановлено, що старший лейтенант для особистих цілей користувався транспортним засобом, який був ввезений в Україну з порушеннями чинного митного законодавства.

Намагаючись приховати цей факт, правоохоронець при зупинці його автомобіля відмовився надати будь-які реєстраційні документи та документи, що підтверджували б його право на користування легковиком. При цьому кинувся до свого автомобіля, завів його і почав тікати. Проте працівники ДПС наздогнали його, заблокували шлях своїм авто, змусивши зупинитися.

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Даний факт внесено до єдиного обліку. Після проведеної службової перевірки за порушення службової та транспортної дисципліни дільничного інспектора цього тижня звільнити з органів внутрішніх справ.

Виявлено, що автомобіль, на якому їхав дільничний, мав перебиті номери кузова. Правоохоронці з’ясовують, чи не був даний автомобіль викрадений і встановлюють походження іномарки.