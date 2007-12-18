У Київському міському будинку вчителя стартує казка-шоу “Пригоди снігових мандрівників”

27 грудня у Київському міському будинку вчителя (вул. Володимирська, 57) стартує казка-шоу “Пригоди снігових мандрівників”. Початок вистави об 11.00 та 14.00. Вартість квитка з подарунком: партер – 35 грн., балкон – 30 гривень. Вистава відбуватиметься 27, 28, 29 та 30 грудня, а також з 2 по 10 січня 2008 року включно. Замовлення квитків за телефоном: 288-26-26; 238-27-77

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