Янукович хоче відродити судноплавство на Дніпрі
Президент зробив відповідне доручення Кабміну.
Президент України Віктор Янукович вимагає від уряду розробити програму відновлення судноплавства на Дніпрі для розвитку сільськогосподарського виробництва.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це він сказав під час засідання Ради регіонів у місті Бориспіль Київської області.
«Товаровиробники все більше, все голосніше кажуть про те, що нам треба відновлювати судноплавства на Дніпрі. З економічної точки зору це дуже вигідно. Сам Бог для нас створив такі умови, і якщо ми їх не використаємо, то буде неправильно. Тому, Микола Янович, треба включати цю програму», - сказав Президент.
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Він зазначив, що в Раді регіонів беруть участь представники бізнесу, які готові вкладати кошти в розчищення руслу Дніпра.
За словами глави держави, для розвитку економіки важливо не лише зібрати великий врожай, а й забезпечити його зберігання та транспортування. На переконання Януковича, використання Дніпра для перевезення сільськогосподарської продукції сприятиме розвитку агропромислового комплексу в цілому.