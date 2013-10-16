Янукович хоче відродити судноплавство на Дніпрі

Президент України Віктор Янукович вимагає від уряду розробити програму відновлення судноплавства на Дніпрі для розвитку сільськогосподарського виробництва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це він сказав під час засідання Ради регіонів у місті Бориспіль Київської області.

«Товаровиробники все більше, все голосніше кажуть про те, що нам треба відновлювати судноплавства на Дніпрі. З економічної точки зору це дуже вигідно. Сам Бог для нас створив такі умови, і якщо ми їх не використаємо, то буде неправильно. Тому, Микола Янович, треба включати цю програму», - сказав Президент.

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Він зазначив, що в Раді регіонів беруть участь представники бізнесу, які готові вкладати кошти в розчищення руслу Дніпра.

За словами глави держави, для розвитку економіки важливо не лише зібрати великий врожай, а й забезпечити його зберігання та транспортування. На переконання Януковича, використання Дніпра для перевезення сільськогосподарської продукції сприятиме розвитку агропромислового комплексу в цілому.