Янукович прогнозує збільшення урожаю на 12-13% порівняно з минулим роком

Урожай в Україні збільшиться на 12-13% порівняно з минулим роком, тому потрібно звернути увагу на забезпечення умов його зберігання й транспортування, заявив Президент України Віктор Янукович під час засідання Ради регіонів у Борисполі (Київська обл.).

Як передає кореспондент УНІАН, він, зокрема, сказав: «Ми цього року маємо непогану ситуацію на селі. Зростання врожаю буде на рівні 12-13% порівняно з минулим роком».

При цьому Президент підкреслив, що необхідно «подумати, як цей урожай зберегти, реалізувати за нормальними цінами, забезпечити підготовку до наступного року».

Янукович також зазначив, що за підсумками 2013 року Україна буде на другому місці в світі за експортом пшениці, ячменю й кукурудзи.

Читайте також: Азаров обіцяє, що дешевої капусти цьогоріч буде вдосталь

«Урожаї дозволяють нам реалізувати внутрішні потреби й значно збільшити експортний потенціал. 4 області вже намолотили 4 млн тонн зернових і зернобобових. Максимально ефективне використання врожаю – завдання не лише аграрного сектора, а всієї України. Тому потрібно поклопотатися про транспортну й логістичну інфраструктуру», - підкреслив глава держави.

Тому, за його словами, треба розчищати русло Дніпра для відновлення судноплавства. «Розвиток річкового транспорту допоможе підвищити конкурентоспроможність товарів. Це наша перевага», - додав Янукович.

Як повідомляв УНІАН, цього року в Україні зібрано 32,2 млн тонн ранніх зернових, із яких 22,8 млн тонн припадає на пшеницю, 7,7 млн тонн на ячмінь. Урожай кукурудзи в 2013 році Мінагропрод прогнозує на рівні 26 млн тонн, олійних - 13 млн тонн. Загалом міністерство очікує, що в 2013 році Україна збере рекордні 58 млн тонн зерна проти 46,2 млн тонн у 2012 році.

Станом на 11 жовтня, українські аграрії зібрали 43,3 млн тонн зернових.