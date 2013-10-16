Черговий популярний файлообмінник заблокували через піратство (відео)

Міліція вилучила сервери популярного файлообмінника fs.to. Повідомляється, що під арештом опинилося близько 50 тисяч годин відео- і аудіоінформації.

"Стосовно сайту ми надсилали запити ще в січні минулого року. Він хронічно не відповідав на наші претензії, не видаляв файли, які ми просили видаляти у наших листах до адміністраторів сайту", - повідомив Володимир Ілінг, голова Української антипіратської асоціації, що представляє інтереси компаній-правовласників з Європи та США.

fs.to - не єдиний пірат на віртуальних просторах країни. У списку Української антипіратської асоціації - десятки компаній, і під прицілом правоохоронців нелегалам доведеться піти у глибоке підпілля, повідомляє ТРК Україна.

Керівник департаменту інформаційних інтернет-проектів "1+1 медіа" Вадим Осадчий вважає піратство звичайною крадіжкою інтелектуальною власності.

"Пірати, по суті, крадуть контент. Це саме банальна крадіжка - є приватна власність, у тому числі інтелектуальна", - підкреслив Осадчий.

Директор з розвитку бізнесу "Медіа групи Україна" Ольга Гаврилова заявила, що медіа-групи створюють альтернативу піратству для перегляду відео в інтернеті.

"Медіа-групи об'єдналися, щоб дати можливість глядачам дивитися легальний контент. Ми розвиваємо альтернативу для перегляду відео в інтернеті", - заявила Гаврилова.

Повідомляється, що партнерами ініціативи «Чисте небо» стали з півсотні інтернет-майданчиків. 11 мільйонів їхніх відвідувачів - або дві третини українських користувачів - вже фактично перестали користуватися піратським контентом.

Відео: ТСН