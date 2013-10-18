"Укравтодор" планує віддати ділянку дороги "Київ-Чоп" приватній компанії

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») планує віддати дорожню ділянку Київ-Чоп на утримання приватної компанії, повідомила голова департаменту міжнародного співробітництва «Укравтодору» Терезія Бабич.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на Українському форумі транспортної інфраструктури, який завершився в середу, вона сказала: ««Укравтодор» не втручатиметься в те, як приватна компанія утримуватиме цю дорогу. Таким чином, у компанії-підрядника буде повна свобода дій - в його праві вибирати матеріали для утримання дороги, використовувати нові підходи. «Укравтодор» лише контролюватиме якість виконаних робіт, яка оцінюватиметься за кількома критеріями, а саме: міцність покриття, частота прибирання від снігу, розмітка».

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За словами Бабич, ідеологія підходу до реалізації першого проекту автомагістралі Київ-Чоп така: контракт буде укладено на 7 років замість 1 року. Для приватної компанії ціна буде фіксована, що сприятливо вплине на впевненість компанії в тому, що в неї є кошти для виконання всіх робіт.

При цьому Бабич зазначила, що оплату «Укравтодор» здійснюватиме на періодичній основі залежно від того, наскільки підрядник вчасно виконує свої зобов'язання. Якщо підрядник буде не вчасно й неякісний виконувати свою роботу - діятиме система штрафних санкцій. Таким чином, «Укравтодор» хоче мотивувати приватну компанію до своєчасного та якісного утримання дороги.

На сьогоднішній день «Укравтодор» розробив проект-стратегію, який передбачає поширення цієї практики на всі дороги державного значення, але його деталізація буде лише після того, як пройде хоча б один рік експлуатації першої дороги. «Якщо проект спрацює, то ми маємо намір поширити таку практику на інші дороги», - підкреслила Бабич.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України дозволив будівництво трьох автомагістралей на умовах концесії, що передбачає в подальшому встановлення плати за проїзд по них. Зокрема, йдеться про автомагістралі: Львів - Краковець, Уллянівка - Миколаїв - Херсон - Красноперекопськ - Сімферополь, а також Новомосковськ - Запоріжжя - Мелітополь - Джанкой - Сімферополь.