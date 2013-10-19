У Сумах п'яний росіянин врізався в міліцейське авто

У Сумах громадянин Росії, перебуваючи у нетверезому стані за кермом легковика, скоїв зіткнення зі службовим автомобілем міліції, у наслідок чого двоє правоохоронців отримали тілесні ушкодження.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Сумській області, ДТП сталася вчора близько 23.00.

За даними ВЗГ, у службовий автомобіль "Ланос", який розвозив працівників ДСО по постам, врізався автомобіль "Жигулі". Його пасажир відразу втік, а водія було затримано на місці.

Читайте також: У Сумах міліціонер влаштував ДТП з маршруткою, постраждало 9 пасажирів

Як з'ясувалося, водій, громадянин РФ, був у нетверезому стані і відмовився пройти відповідний тест, про що було складено акт. Авто винуватця аварії відправлено на штрафний майданчик.