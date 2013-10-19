У Севастополі суднам заборонили виходити в море

У Севастополі через шторм суднам і паромам заборонили виходити в море.

Як повідомляє ТСН з посиланням на кримських рятувальників, пік негоди, що вируватиме протягом доби, припадає на південний берег півострова.

Крім того, як повідомив диспетчер Керченської поромної переправи, у разі подальшого посилення вітру в Керченській протоці можливе припинення поромного сполучення між Кримом і Краснодарським краєм Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у найближчу добу синоптики обіцяють суху погоду, лише вночі невеликий дощ зі снігом.