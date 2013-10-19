Адміністратор цвинтаря погорів на хабарі за місце для поховання

В Івано-Франківську суд покарав адміністратора цвинтаря 13-тисячним штрафом. Як повідомили УНІАН у прокуратурі Івано-Франківської області, прокуратура міста Івано-Франківська підтримала державне обвинувачення у кримінальній справі за фактом вимагання та отримання хабара адміністратором цвинтаря.

У судовому розгляді встановлено, що 46-річний чоловік, використовуючи своє службове становище та прагнучи незаконної наживи, вимагав від жительки міста 500 доларів. За ці кошти службовець обіцяв виділити два місця для поховання на території міського цвинтаря.

Хабарник був затриманий правоохоронцями на «гарячому», при одержанні неправомірної вигоди.

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Вироком Івано-Франківського міського суду зловмисника засуджено до покарання у вигляді 13-ти тисяч гривень штрафу з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 2 роки.