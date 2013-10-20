Абдулліній не дають виходити на сцену - гендиректор опери

Про це в інтерв'ю ZN.UA повідомив генеральний директор Національної опери Петро Чуприна.

"На найближчий час ім'я цієї співачки відсутнє у наших репертуарних планах. Ми не можемо допустити, щоб спектаклі за її участі стали місцем для можливої провокації. Оскільки її "шанувальники" досить прискіпливо слідкують за сайтом театру, за репертуаром і складом виконавців", - підкреслив керівник Нацопери.

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Петро Чуприна зазначив, що згідно з Кодексом законів про працю він не може звільнити Катерину Абдулліну, навіть беручи до уваги "такий ганебний факт, що кидає тінь на репутацію колективу".

"На даному етапі можемо наказом констатувати неможливість її виходу на сцену і, відповідно, змінити розмір оплати її "праці". До того ж вона ще й мати-одиначка", - зазначив він.

"З нашого боку немає агресії. Але є категоричне неприйняття такої позиції і такої лінії поведінки в суспільстві", - додав Чуприна.