Оперна співачка Абдулліна заявила, що їй нема чого приховувати від міліції

Проти оперної співачки Катерини Абдулліної, яка місяць тому опинилася в центрі скандалу після фраз про "бидло", відкрито кримінальну справу. Її звинувачують у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової чи національної приналежності (штраф від 850 грн або до 5 років в'язниці), пишуть "Вести" з посиланням на прес-службу МВС Києва .

Катерина днями повернулася з Італії і має намір повернутися в Національну оперу.

"Я зв'язувалася з гендиректором. Скоро вийду на сцену. Якщо хтось прийде закидати мене помідорами, з задоволенням на це подивлюся", - сказала Абдулліна.

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Вона додала, що якщо її будуть викликати до суду або міліції, обов'язково прийде: «Мені нема чого приховувати. До того ж міліція поки не відреагувала на мою заяву про напад (невідомі облили її майонезом біля будівлі Опери. - Авт.)».

Як повідомляв УНІАН, в українському сегменті соціальної мережі Facebook був поширений скріншот з коментарем солістки Національної опери Катерини Абдулліною в одному з обговорень на тему російської мови. "Віддала дитину до російської гімназії і ще жодного разу не пошкодувала. Всі предмети російською, все ясно і зрозуміло. А найбільше сподобалася урочиста лінійка - я навіть плакала. Російською дуже красиво говорили старшокласники. Співали і читали вірші. Так і взагалі, контингент батьків і дітей різко відрізняється від бидлячих українських шкіл. у першому класі 3 рази на тиждень укрмова, і випускники розмовляють нею куди краще, ніж випускники українських шкіл. Я радію, що моя дочка навчається серед морально здорових дітей. А не серед бидла", - написала Абдулліна.