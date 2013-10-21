У Міндоходів порахували виведені в офшори кошти

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України, про це він сказав під час зустрічі з Комісаром ЄС із питань оподаткування та митного союзу, аудиту й боротьби з шахрайством Альгірдасом Шеметою.

«За нашими підрахунками, в офшори й низькоподаткові юрисдикції лише цього року з-під оподаткування в Україні було виведено понад 33 мільярди гривень», - цитує Клименка прес-служба Міндоходів.

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У зв'язку з цим він підкреслив, що Україна зацікавлена в своїй участі в глобальних структурах, зокрема структурах Європейського Союзу, які протидіють розмиванню бази оподаткування. За словами Клименка, Україна вітає існування Плану боротьби з розмиванням бази оподаткування й переміщенням прибутку (План BEPS), представленого Організацією економічного співробітництва та розвитку й затвердженого на саміті глав держав «Великої двадцятки», який пройшов у Санкт-Петербурзі у вересні цього року. «Ми вітаємо амбітний і всебічний план BEPS, і вважаємо, що він дозволить створити додаткові можливості для боротьби з виведенням прибутків із-під оподаткування. Україна готова приєднатися до реалізації Плану», - сказав Клименко.

Як повідомляв УНІАН, із 1 вересня в Україні набув чинності закон про трансфертне ціноутворення, який розроблявся й приймався як інструмент протидії практиці виведення надприбутків за кордон.

Очікується, що запровадження норм цього закону дозволить Україні додатково залучити до державного бюджету до 20 млрд грн протягом трьох років, а також побудувати в країні дієву систему контролю за трансфертним ціноутворенням. Обсяг податкових надходжень, які, як очікується, великі платники податків перерахують до бюджету в рамках оподаткування контрольованих операцій із застосуванням норм трансфертного ціноутворення, до кінця 2013 року становитиме 0,5 млрд грн.

У вересні 2013 року Міндоходів розробило пакет документів у рамках формування нормативної бази у сфері трансфертного ціноутворення, включаючи порядок визначення ринкових цін, джерел інформації про ринкові ціни й діапазону цінового коливання для експортно-імпортних операцій. Очікується, що законопроекти будуть розглянуті Кабміном і потім передані до парламенту найближчим часом.