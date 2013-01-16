Уряд таки схвалив законопроект, який має поховати махінації з офшорами

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства доходів і зборів України з посиланням на міністра Олександра Клименка.

У Міндоходів нагадали, що законопроект був розроблений Державною податковою службою спільно з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers з урахуванням кращого міжнародного досвіду в цій сфері. Документ був публічно представлений у грудні 2012 року представникам великого бізнесу, а також національним та іноземним інвесторам. Потім упродовж місяця він активно обговорювався у ділових колах. Як стверджують у Міндоходів, усі побажання платників податків, що не суперечать інтересам держави, були враховані у фінальній версії законопроекту.

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«Ми провели дуже серйозну роботу і продемонстрували приклад нового формату роботи влади і бізнесу. Ми досягли порозуміння щодо термінів упровадження ініціативи і способів адміністрування з представниками бізнесу, діяльність яких безпосередньо пов'язана зі сферою застосування законопроекту. Ми узгодили усі технічні нюанси, а головне – одержали повну підтримку бізнесу в необхідності упровадження механізму трансфертного ціноутворення», - цитує прес-служба О.Клименка.

За його словами, імплементація національних стандартів трансфертного ціноутворення – один із найважливіших аспектів економічної політики держави. «Це принципово з точки зору соціальної справедливості: податки мають бути сплачені там, де розміщені виробничі потужності і створюється основний дохід», - упевнений міністр.

У Міндоходів також звернули увагу на те, що об'єднання баз даних податкової і митної служб і створення сучасної ІТ-інфраструктури дозволить ефективніше контролювати експортні операції і запобігати можливих втрат бюджету від реалізації товарів зв'язаними особами за неринковими цінами.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Державна податкова служба України, що входить зараз до складу Міністерства доходів і зборів, ініціювала ухвалення Верховною Радою законопроекту про трансфертне ціноутворення, що дозволяє упровадити практику сплати податків у країні виробництва товарів, встановлювати справедливі ціни на товари, піти від терміну «офшор», а також встановити граничний розмір торгової націнки по зовнішньоторговельних операціях для трейдерів у розмірі 5%. Ухвалення законопроекту, за підрахунками податківців, може додатково принести до бюджету близько 20 млрд грн податків з доходів компаній, які ведуть зовнішньоекономічну діяльність з використанням зв'язаних осіб і офшорних схем.

Згідно із законопроектом, контроль за трансфертним утворенням здійснюватиметься лише у випадках, якщо обсяг операцій платника податків з контрагентом перевищує 50 млн грн. Більш того, відповідну звітність платники податків надаватимуть раз на рік – не пізніше 1 травня року, що наступає за звітним роки. Міндоходів вестиме віддалений аналіз корпоративної інформації – без втручання у діяльність бізнесу, причому перевірки проводитимуться лише у разі ненадання документів або виявлення порушень податковими органами.

Законопроект буде поданий на розгляд парламенту на найближчій сесії.

Як пише Дзеркало тижня з посиланням на свої джерела, документ викликав бурхливу дискусію в уряді - найбільше зауважень він викликав у віце-прем'єрів Юрія Бойка і Олександра Вілкула, а також глави Міненерго Едуарда Ставицького.