У Харкові чоловік кинув гранату без чеки під ноги батькам

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухово-технічної служби. Працівниками міліції встановили, що під час вибуху в квартирі знаходились п’ятеро людей: 27-річний хлопець з дружиною та однорічною дитиною, а також його 48-річні батьки.

За відомостями заступника начальника ГУ МВС України в Харківській області – начальника кримінальної міліції Ігоря Сенчука, що того вечора 27-річний харків’янин, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вчинив сварку з дружиною.

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Жінка, розуміючи, що самостійно вгамувати п’яного чоловіка вона не зможе, звернулась за допомогою до його батьків.

«Коли сім’я зібралась у квартирі у повному складі, сварка продовжилась та чоловік перейшов до більш рішучих заходів. Він дістав зі схованки гранату і усіх попередив, що може її застосувати. Але ніхто з родичів не повірив у справжність його намагань та серйозність пристрою. Та вже через декілька хвилин власник квартири кинув гранату під ноги батькові, а сам заховався від вибуху», - зазначив Сенчук.

В результаті події члени сім’ї отримали незначні тілесні ушкодження, для надання медичної допомоги вони були доставлені до Харківської міської клінічної лікарні та після огляду лікарів відпущені додому. Мешканці сусідніх квартир не постраждали.

З місця пригоди правоохоронці вилучили речові докази: фрагменти шибки вікон, пошкоджені вибухом, чеку та кільце.

За попереднім висновком вибухотехніків, дані предмети належать гранаті «РГ-42». Також в квартирі було виявлено та вилучено 85 патронів для спортивного револьверу, 21 патрон калібру 5,6 мм та близько 800 грамів пороху без маркування.

Як пояснив 27-річний власник квартири, небезпечний збройний арсенал він знайшов у лісі, мету його зберігання наразі належить з’ясувати слідству.

Дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий відділ Київського райвідділу міліції проводиться досудове розслідування за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1. ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.