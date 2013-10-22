На Київщині водій протаранив припаркований автомобіль: є жертви

Як повідомляє обласне управління ДАІ, аварія сталася недалеко від Гостомеля. 37-річний водій автомобіля ,,DAF” з напівпричепом ,,SCHMITZ”, рухаючись правою смугою руху в напрямку м. Києва, наїхав на чотирьох пішоходів, які стояли біля припаркованої ,,НONDA ACCORD”

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Як встановили правоохоронці, загиблі стояли позаду автомобіля, закриваючи габаритні вогні.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди троє чоловіків і одна жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події.

"Державтоінспекція Київщини звертається до всіх учасників дорожнього руху! У разі вимушеної зупинку транспортного засобу, тим паче у темну пору доби, обов’язково виставте знак аварійної зупинки, увімкніть аварійні та габаритні вогні та зробіть усе можливе, щоб ви були помітними для інших учасників дорожнього руху", йдеться у повідомленні відомства.