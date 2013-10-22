Гра в "російську рулетку" призвела до загибелі глядача

У Сумах компанія місцевих жителів розважалась грою в «російську рулетку», в результаті чого куля, випущена з револьвера, влучила в одного з присутніх чоловіків і він загинув.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Сумській області, подія сталася минулих вихідних.

Згідно із повідомленням, співробітники міліції затримали винуватця трагедії та розпочали по даному факту кримінальне провадження.

Встановлено, що в одній із багатоповерхівок по вулиці Кірова обласного центру 38-річний чоловік загинув від сильної кровотечі: в нього була пошкоджена аорта. У квартирі окрім загиблого знаходилось ще шість чоловік. Під час опитування всіх присутніх, правоохоронцям вдалося відтворити картину події.

Читайте також: Водій, зупинений московською ДПС, дістав пістолет і застрелився

Зокрема, компанія друзів вживала алкогольні напої. Згодом всі розійшлися спати, а на кухні залишились двоє чоловіків. Один з них запропонував пограти у так звану «російську рулетку», дістав з кишені револьвер під патрон Флобера, зарядив патрон та почав прокручувати барабан, раз по разу приставляючи до своєї скроні зброю. При цьому тричі натискав на спусковий гачок, але пострілу не було.

Четверта спроба стала летальною, але не для гравця. Куля, випущена з револьверу, вцілила в шию його товариша, пробила аорту та спричинила сильну кровотечу. Присутні та стрілець кинулися рятувати пораненого, викликали швидку допомогу, але всі зусилля виявилися марними – чоловік помер.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Винуватцю трагедії може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.