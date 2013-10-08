Водій, зупинений московською ДПС, дістав пістолет і застрелився

Московські поліцейські зупинили автомобіль, який рухався по Волгоградському проспекті на південному сході Москви. Під час перевірки водій раптово дістав зброю і застрелився.

«Сьогодні вдень на посту ДПС на Волгоградському проспекті співробітники ДІБДР Південно-Східного округу Москви зупинили для перевірки документів підозрілий автомобіль», - повідомив RT представник ГУ МВС Росії по Москві.

Поліцейські почали перевірку машини по базах даних. У цей момент водій скоїв суїцид.

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«Чоловік, який перебував за кермом автомобіля, з невстановленої зброї заподіяв собі вогнепальне поранення, від якого помер на місці», - повідомив співробітник прес-служби московської поліції.

За фактом події проводиться слідча перевірка, за результатами якої буде прийнято процесуальне рішення.