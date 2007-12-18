Експерт: в 2008 р. уряд Тимошенко підвищить ціни на газ і електроенергію

Старший економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар ГАЗІЗУЛЛІН вважає, що головним випробуванням для нового уряду в нафтогазовій сфері буде розподіл шоку від підвищення імпортних цін на природний газ між двома категоріями його споживачів: промисловістю і населенням.

Таку думку І.ГАЗІЗУЛЛІН висловив в інтерв`ю кореспонденту УНІАН.

"Незважаючи на заяви, що лунали під час передвиборчої кампанії, я очікую, що в 2008 році уряд ТИМОШЕНКО підвищить ціни на газ і електроенергію для побутових споживачів, щонайменше, на 50%, а договір про поставки газу між Україною і Росією переглядати не буде", – сказав експерт.

При цьому він зазначив, що пріоритетом нового уряду на чолі з Юлією ТИМОШЕНКО стане виконання передвиборчих обіцянок демократичної коаліції, які в основному торкалися соціальної сфери. "Це, перш за все, збільшення виплат при народженні дитини, перегляд тарифної сітки для бюджетників, повернення знецінених внесків Ощадбанку. При цьому, уряд обмежуватиме виплати з тим, щоб не допустити прискорення інфляції", – додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня Україна і Росія підписали контракти на поставку природного газу в 2008 році. Контракти підписали RosUkrEnergo A.G. (Швейцарія) і ЗАТ "УкрГаз-Енерго".

4 грудня Росія і Україна узгодили ціну газу на 2008 рік на рівні 179,5 дол. за тис. куб. м. на кордоні з Україною. Ставка за транзит російського газу територією України з 2008 р., як і територією Росії для України, становитиме 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км.