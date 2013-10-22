Експерт: Яценюк лякає українців девальвацією, щоб створити валютну паніку

Заява лідера опозиційної фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка про те, що банківська система України під ударом, а на країну чекає девальвація, виглядає абсурдною і демонструє незнання подій, які відбуваються на валютному ринку.

Таку думку висловив президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

«Для представників опозиції бажано створити напружену ситуацію в країні. Так як вони чомусь вважають, що якщо лякати населення страшилками про дефолт і девальвації, то українці почнуть лякатися і почнуть вилучати гроші з банків, - зазначив експерт. - Але, швидше за все, українці не будуть цього робити. Це в 2008 році, коли керівництво «помаранчевої влади» фактично призвело економіку України до фінансового колапсу, українцям довелося відчути всі принади економістів від нинішньої опозиції».

За словами фінансиста, майже щороку представники опозиції та їх експерти заявляють про обвал гривні.

«Чого тільки варті заяви деяких представників опозиції про обвал гривні у 2012 році. Але факти показують інше: починаючи з 2010 року, в Україні немає передумов для обвалу гривні, а тим більше для дефолту. А ось, якщо Арсеній Яценюк і його команда прийдуть до влади, тоді дійсно українці зможуть побачити і обвал гривні, і дефолт», - переконаний Охріменко.

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Крім того експерт дивується заявою Яценюка, який сказав, що золотовалютні резерви Національного банку зменшилися на 17 мільярдів доларів.

За словами Охріменка, з початку 2013 року, золотовалютні резерви України зменшилися на 3 млрд доларів.

«При цьому Арсеній Яценюк забув вказати, що Україна погасила кредити МВФ на суму 4 млрд дол і єврооблігації на 1 млрд дол, ці гроші були взяті урядом України ще в 2008 році, коли при владі стояли «помаранчеві». Фактично сьогодні уряд України змушений гасити борги, які сформувалися за попередньої влади, - констатує Охріменко. - Тому більш коректно було б сказати, що золотовалютні резерви України зменшуються з вини керівників країни, які в кінці 2008 року припустили обвал гривні і справді фактично поставили Україну перед загрозою дефолту. Занадто коротка пам'ять у окремих політиків, або проблеми з математикою».

У зв'язку з цим, на його думку, розмови в дусі "в країні немає валюти для того, щоб утримувати валютний курс", виглядають абсурдними і демонструють незнання подій, які відбуваються на валютному ринку.