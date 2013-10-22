Українці поставили рекорд за кількістю протестів проти свавілля міліції

Про це свідчать дані моніторингу протестів Центру дослідження суспільства за січень-вересень 2013 року, повідомляє радіо Свобода.

«Уже за перші дев’ять місяців 2013 року було зафіксовано 333 протестні події, які піднімали питання свавілля або бездіяльності правоохоронних органів, і склали 12% від усіх протестних подій за цей період. Подібних спалахів невдоволення правоохоронною системою країни навіть близько не спостерігалося у попередні роки. Така кількість протестів уже на 25% більше ніж за весь попередній 2012 рік і в кілька разів більше, ніж у 2010 та 2011 роках», – йдеться в повідомленні центру.

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За моніторингом, основна хвиля невдоволення припадає на липень поточного року, коли правоохоронні органи критикувалися на кожній третій вуличній акції в Україні. «Причиною вибуху активності стали події у Врадіївці Миколаївської області, де двох міліціонерів підозрювали у побитті та зґвалтуванні місцевої мешканки. Попередні хвилі подібних протестів були вдвічі менші – приводом для них були смерть студента Ігоря Індила у київському відділку (червень 2010 року), затримання активістів праворадикальних організацій у зв’язку з знищенням пам’ятника Леніну у Запоріжжі (січень 2011), зґвалтування і вбивство мешканки Миколаєва Оксани Макар (березень 2012)», – йдеться в повідомленні.

У 2013 році відбулася ще одна суттєва хвиля протестів проти (без)діяльності правоохоронних органів, яка стала більшою за ті, що спостерігалися у попередні роки, наголошують у центрі. У вересні 2013 року у багатьох містах України журналісти і громадські активісти висловили протест проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи та пошуку замовників вбивства Георгія Гонгадзе, кажуть автори моніторингу. Також у центрі звертають увагу на протести проти ситуації з українськими рибалками, які зазнали нападу з боку російських прикордонників у Азовському морі, що відбулися в різних містах України.