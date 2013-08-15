«Врадіївська хода» йде з Майдану, але обіцяє повернутися

Активісти, які виступали проти свавілля правоохоронців на Майдані Незалежності в Києві, від сьогодні тимчасово призупиняють свій протест. Про це повідомив Радіо «Свобода» координатор Врадіївської ходи Василь Любарець.

За його словами, 2 жовтня акція відновиться вже під новим гаслом – «Від Врадіївки до Країни любові».

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Любарець також нагадав, що суд заборонив масові акції на Майдані Незалежності з 16 до 27 серпня. З огляду на це, додав він, активісти нагадають про себе наприкінці серпня або на початку вересня.

Акція «Врадіївська хода» розпочалася 7 липня після групового зґвалтування 29-річної жінки на Миколаївщині, яка впізнала в нападниках двох місцевих міліціонерів. Справа викликала спротив громадськості.

Учасники Врадіївської ходи пішки подолали понад 300 кілометрів на знак протесту проти злочинів міліції, разом з представниками опозиції 18 липня пройшли Києвом. Вони пікетували МВС, зустрілися з міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком, розпочали безстроковий мітинг на Майдані Незалежності та встановили там свої намети.

Їхню акцію розігнав «Беркут». Любарця засудили до 10 діб арешту за порушення правил проведення мирних зборів. Ще одного учасника акції Володимира Іванова оштрафували за схожими звинуваченнями.

Міністр внутрішніх справ називав цю акцію «політизованою».

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