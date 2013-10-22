Офіційний курс валют на 23 жовтня

19:22, 22 жовтня 2013
Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України

/ Фото : zn.ua

На 23 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 799.3000 (на 22 жовтня – 799.3000)

100 EUR – 1092.9628 (на 22 жовтня – 1092.4033)

10 RUR – 2.5029 (на 22 жовтня – 2.5055)

Всі курси валют на 23 жовтня

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