Погода і проблеми з Митним союзом вдарили по економіці країни - Азаров

Скорочення обсягів поставок українських товарів на зовнішні ринки, а також складні погодні умови за підсумками 9 місяців негативно позначилися на розвитку економіки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Микола Азаров заявив на засіданні Кабінету міністрів.

«Держстат обнародував статистику, яка свідчить, що у вересні виявилися певні негативні тенденції. Всупереч тому, що уряд зробив все можливе, щоб нівелювати негативну кон'юнктуру для українських товарів, складнощі з країнами Митного союзу, зупинку нафтохімічної галузі та негативний вплив несприятливих погодних умов, - все це позначилося на роботі економіки», - сказав Азаров.

Він відзначив, що Україна зіткнулася з дуже складним збігом обставин, які негативно вплинули на розвиток економіки.

Азаров наголосив, що, зокрема, через введення в Росії утилізаційного збору на автомобілі Україна втратила 60% експорту автомобілів, через обмеження поставок вагонів - 40% виробництва галузі.

«Варто пригадати, що термінове введення Росією утилізаційного збору на автомобілі призвело до того, що вітчизняний автопром втратив 60% обсягу виробництва. Стояло питання про звільнення близько 17 тисяч працівників... За 9 місяців 2013 року виробництво вагонів на Стахановському заводі скоротилося приблизно на 40% - причина та сама - скорочення традиційних замовлень. 90% продукції заводу експортується до Росії», - сказав Азаров.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом Росія чинить тиск на країни пострадянського простору, намагаючись зашкодити їх зближенню з Європейським Союзом. Так, російська митниця з 14 серпня посилила контроль за вантажами практично всіх українських експортерів. Українські компанії заявляли, що їх поставки на російський ринок були фактично заблоковані. Федерація роботодавців України оцінила можливі втрати експортерів до кінця року в 2,5 млрд дол. Також Росія заборонила ввезення на свою територію виробів кондитерської фабрики «Рошен».

На думку експертів, загальний обсяг втрат, які може понести Україна за підсумками 2013 року в результаті торгових воєн з країнами Митного союзу (Росією, Білоруссю і Казахстаном) в кінці літа – на початку осені, становитиме близько 3-3,5 млрд дол.