Японія поскаржилася на Росію в СОТ

Про це повідомляє РІА Новости, посилаючись на джерело агентства Рейтер.

Раніше, 9 липня, Росія отримала від Євросоюзу офіційне повідомлення про початок консультацій про правомірність стягування РФ утилізаційного збору на іномарки, проте у сторін з'явиться не одна можливість врегулювати ситуацію в досудовому порядку, оскільки за процедурами СОТ судовий розгляд може відбутися більш ніж через рік.

"Якщо Росія не вирішить питання з приводу скарг ЄС та Японії в рамках переговорів протягом 60 днів, ЄС і Японія можуть звернутися до СОТ з проханням примусити Москву змінити закон, в іншому випадку, на країну можуть бути накладені торгові санкції", - йдеться в повідомленні.

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Утилізаційний збір в РФ в даний час сплачується при імпорті нових і старих машин, а працюючі в РФ виробники можуть натомість надати владі гарантію безпечної утилізації транспортного засобу в майбутньому.

Ця відмінність викликало заклопотаність Євросоюзу, і наприкінці лютого Мінекономрозвитку РФ оголосило, що російські виробники будуть вносити такі ж платежі, як іноземці. Однак Держдума пішла на літні канікули, а відповідний закон так і не прийнятий.