Участь кондитерів РФ у перевірці Roshen може свідчити про корупцію у Росспоживнагляді – експерт

18:41, 23 жовтня 2013
Суспільство
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Участь російських кондитерів у складі комісії Росспоживнагляду, що проводить перевірки на підприємствах української кондитерської корпорації Roshen може свідчити про корупцію у відомстві.

Фото: Хоma, ЖЖ

Про це в коментарі УНІАН заявив політолог, керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

На його думку, склад перевіряючої делегації було б коректніше узгодити з українською стороною. «А раз в такій делегації з'являються конкуренти, які можуть вимагати рецептуру, вивчати технології українських виробників, тут як мінімум виникають підозри в можливості використання контрольної місії для промислового шпигунства», - сказав Фесенко. «А крім того, виникає й інше питання: чому так вийшло? Чи немає в діях пана Онищенка (Геннадія Онищенка - глави Росспоживнагляду - УНІАН), який прислав цю місію, корупційних мотивів?».

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За словами Фесенка, в російській пресі зараз йде полеміка, що виникла на тлі заяв про можливу відставку Онищенка з поста глави Росспоживнагляду. «Багато експертів і журналістів пов'язали всі ці інтриги та інформацію про відставку з тим, що йде конкуренція між двома структурами – Росспоживнаглядом і Россільгоспнаглядом – і що нібито Онищенко звинуватив конкурентів у корупційних мотивах. І тут стрічне питання: а чи немає таких само корупційних мотивів у самого пана Онищенка?», - запитує Фесенко.

Він звернув увагу на те, що російські кондитери, можливо, невипадково опинилися у складі контрольної комісії. «Адже ми ж знаємо, як вирішуються такі питання. Російські кондитери, можливо, небезплатно скористалися контрольною місією, щоб реалізувати свої конкурентні інтереси. І це вже питання до російських правоохоронних органів – чи не було у пана Онищенка корупційних мотивів, коли він включав представників російських кондитерських фабрик в цю контрольну місію?», - зазначив політолог.

На його думку, підозри, як мінімум, можуть з'явитися. При цьому Фесенко наголосив, що з українського боку має бути адекватна реакція, і добре, що інформацію про присутність російських кондитерів в Україні озвучив міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк. «Проковтнути цього не можна. Те, що міністр Присяжнюк вже озвучив цю інформацію – це вже певні стрічні дії. Як це оформити юридично, це вже питання до юристів. Але природно, українська сторона має висловити свій подив і обурення у зв'язку з таким фактом, коли під виглядом контрольної місії, яка має зняти проблемні питання, до нас приїжджають конкуренти, які, по суті, збираються, освоїти і вивчити технології українських кондитерів», - сказав Фесенко.

Він також не виключив, що в цій ситуації доцільно розслідувати всі обставини ситуації. «Потрібно висловити серйозні претензії в зв'язку з цим і, можливо, розслідувати підозри про корупційні мотиви стосовно тих людей, які ухвалювали такі рішення», - відзначив політолог.

Як повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк сьогодні, 23 жовтня, повідомив, що Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини Російської Федерації у понеділок, як і планувалося, приступила до інспекції українських кондитерських фабрик корпорації Roshen, причому у складі інспекційної групи присутні представники російських кондитерських компаній. Міністр не назвав підприємства, що беруть участь в перевірці, але висловив подив самим фактом такого складу комісії. «Це інспекція чи продовольче шпигунство?», - запитав Присяжнюк.

При цьому раніше, перед засіданням уряду, міністр розповів, що інспекційна група Росспоживнагляду провела перевірки на чотирьох заводах корпорації Roshen. За результатами перевірок у них немає зауважень до виробництва продукції. При цьому Присяжнюк висловив надію, що незабаром буде дозволено експорт української продукції на російський ринок.

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