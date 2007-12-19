Американська академія назвала імена володарів почесних «Греммі»

Американська академія звукозапису у вівторок оголосила імена людей, яким на 50-ій церемонії "Греммі" буде вручено нагороду за довічні досягнення, повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

До списку лауреатів увійшли: рок-група The Band, співачка/актриса Доріс Дей (Doris Day), автор пісень Берт Бакарак (Burt Bacharach), джазовий співак Кеб Келлавей (Cab Calloway), скрипаль Іцхак Перельман (Itzhak Perlman), один із засновників стилю блюграсс Ерл Скраггс (Earl Scruggs) і джазовий барабанщик і композитор Макс Роуч (Max Roach). Роучу і Келлавейю почесні "Греммі" будуть вручені посмертно.

Найтитулованішим у списку лауреатів почесної премії Американської академії звукозапису є Іцхак Перельман, який одержав раніше 15 "Греммі". У Бакарака 6 нагород Американської академії звукозапису. The Band, Макс Роуч і Доріс Дей раніше ніколи не одержували "Греммі". Проте Дей в 1956 році одержала "Оскар" за кращу пісню в кінофільмі.

Нагороди за довічні досягнення буде вручено на щорічній церемонії "Греммі", яка відбудеться 9 лютого 2008 року в Лос-Анджелесі.