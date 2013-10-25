Укркондпром звинуватив Росспоживнагляд у порушенні міжнародного законодавства

Про це повідомили УНІАН у прес-службі асоціації «Укркондпром».

«Це (від'їзд інспекторів без надання акта перевірки - УНІАН) є прямим порушенням міжнародного і російського законодавства, що регламентує процедури інспекції», - цитує прес-служба голову асоціації Олександра Балдинюка.

Він висловив стурбованість тим фактом, що інспектори без вагомих підстав відмовилися від обговорення результатів інспекції.

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Зокрема, за словами Балдинюка, згідно з російськими нормативними документами, акт перевірки оформлюється безпосередньо після її завершення. При цьому підприємство, яке зазнає перевірки, має право внести свої заперечення щодо положень акта, підписати його і одержати копію цього документа.

«Ми стурбовані тим, що таке порушення процедур інспекції може свідчити про бажання деяких російських чиновників затягнути процес відкриття російського ринку для продукції корпорації Roshen, - зазначив голова асоціації.

«Укркондпром» також повідомив, що під час перевірок інспекторами Росспоживнагляду українських фабрик не було виявлено жодних системних порушень.

«Інспектори дуже ретельно шукали порушення на фабриках Roshen, але нічого істотного не змогли знайти», - наголосив Балдинюк.

При цьому, за його словами, інспекція Росспоживнагляду підтвердила високий рівень організації виробництва і технологічного процесу на фабриках корпорації, а також належний контроль за якістю і безпекою продукції.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю робоча група Росспоживнагляду завершила перевірку українських фабрик корпорації Roshen, проте жодних висновків поки що не надала. Росспоживнагляд приступив до перевірки Roshen 22 жовтня. 23 жовтня глава Мінагропроду Миколи Присяжнюк заявив, що в робочій групі російського відомства присутні представники кондитерських компаній Росії, що, за словами міністра, можна розглядати як «продовольче шпигунство».

29 липня Росспоживнагляд запровадив заборону на поставки до РФ кондитерської продукції з українських фабрик корпорації Roshen у зв'язку з невідповідною якістю.

31 липня Roshen припинив поставки всіх видів кондитерських виробів до Росії.

У середині серпня за підсумками російсько-українських переговорів за участю глави Росспоживнагляду Геннадія Онищенка і міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка було прийнято рішення про те, що інспекції відбудуться на всіх українських заводах компанії, і Росспоживнагляд здійснюватиме контроль за кожною партією цукерок разом з українськими лабораторіями.