Росіяни оглянули заводи Roshen і нічого не сказали

Про це повідомив журналістам перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк

«За тією інформацією, яку я маю, вони мають 25-го числа закінчити перевірки і підписати акт про результати роботи… Вони підсумки не підбивають, спільний акт не розглядають і збираються відлітати», - сказав Бісюк.

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За його словами, Мінагропрод вже надіслав російському відомству лист з проханням надати результати інспекції фабрик.

Як повідомляв УНІАН, Росспоживнагляд приступив до перевірки Roshen 22 жовтня. 23 жовтня глава Мінагропроду Миколи Присяжнюк заявив, що в робочій групі російського відомства присутні представники кондитерських компаній Росії, що, за словами міністра, можна розглядати як «продовольче шпигунство».

Нагадаємо, 29 липня Росспоживнагляд увів заборону на поставки до РФ кондитерської продукції з українських фабрик корпорації Roshen у зв'язку з невідповідною якістю.

31 липня Roshen призупинив поставки всіх видів кондитерських виробів до Росії.

У середині серпня за підсумками російсько-українських переговорів за участю голови Росспоживнагляду Геннадія Онищенка і міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка було ухвалено рішення про те, що інспекції пройдуть на всіх українських заводах компанії, і Росспоживнагляд здійснюватиме контроль за кожною партією цукерок спільно з українськими лабораторіями. Підписаний під час зустрічі протокол передбачає створення спеціальної комісії з гармонізації стандартів двох країн, а також акредитацію українських лабораторій при Росспоживнагляді.