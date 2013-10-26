В Україні завтра продовжиться тепла та хмарна осінь

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише на півночі Лівобережжя місцями очікується невеликий дощ.

Вночі та вранці в Україні місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

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Температура вночі 6-11°; вдень 11-16°, в західних областях і на крайньому півдні до 19°, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди 20-22°.

У Києві та Київській області без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 6-11°, вдень 11-16°; у Києві вночі 7-9°, вдень близько 15°.