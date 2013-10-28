Україна за 9 місяців збільшила транзит нафти до країн ЄС на 10%

Згідно з документом, за 9 місяців поточного року нафтопроводами компанії було транспортовано 13,173 млн т нафти, що на 324,9 тис. т, або на 2,5% більше, ніж за 9 місяців 2012 року.

«Збільшення обсягів транспортування відбулося за рахунок збільшення обсягів транзиту нафти на 1 025,2 тис. тонн у результаті стабільних поставок нафтопроводом «Дружба», - зазначається у звіті компанії.

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Як повідомляв УНІАН, Україна розраховує за підсумками 2014 року зберегти обсяги транзиту нафти до країн Європейського Союзу на рівні поточного року (близько 15,5 млн тонн). За словами голови правління держкомпанії «Укртранснафта» Олександра Лазорка, за підсумками 2013 року збільшення транзиту нафти через Україну до країн ЄС становитиме приблизно 1 млн тонн.

За даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості, транзит нафти до країн Євросоюзу (Словаччини, Угорщини, Чехії) через нафтопровідну систему України у 2012 році становив 14,557 млн тонн.

Довідка УНІАН. Нафтотранспортна система України перебуває в експлуатації держкомпанії «Укртранснафта» (входить до структури НАК «Нафтогаз України») і включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.

Компанія «Укртранснафта» у січні-вересні 2013 року збільшила чистий прибуток удвічі порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 459,202 млн грн з 218,596 млн грн.