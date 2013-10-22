В Україні значно знизилося споживання нафтопродуктів

Вчора на сайті Міністерства доходів і зборів була опублікована статистика, згідно з якою Україна в січні-вересні цього року скоротила імпорт нафтопродуктів (за кодом ТН ЗЕД 2710) на 19,4% (на 916,6 тис. т), до 4,7 млн т.

Загальна вартість нафтопродуктів, ввезених в країну за цей період, склала $ 4,6 млрд. За вказаний період, зокрема, з Білорусі нафтопродуктів було імпортовано на $ 1,8 млрд, з Росії - на $ 1,2 млрд, з Литви - на $ 507, 4 млн, повідомляє Комерсант-Україна.

На тему: Україна за сім місяців скоротила імпорт нафти в 5 разів

Зниження імпорту нафтопродуктів відбулося на тлі падіння обсягів переробки нафти. Раніше Міненерго розповсюдило дані, згідно з якими НПЗ і ГПЗ України в січні-вересні поточного року знизили переробку нафтової сировини на 34,1% (на 1,2 млн т) в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року - до 2,3 млн т. Підприємства скоротили випуск бензину на 43,4% (до 731,5 тис. т), дизпалива - на 35,8% (до 700,8 тис. т), мазуту - на 37% (до 367,8 тис. т).