Україна за сім місяців скоротила імпорт нафти у 5 разів

Згідно з повідомленням, імпорт нафти в грошовому вираженні в липні 2013 року збільшився порівняно з попереднім місяцем до 17,4 млн. дол. з 9,278 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості, Україна в січні-липні 2013 року скоротила імпорт нафти в 5 разів - до 222,5 тис. тонн порівняно з 1,1649 млн. тонн за аналогічний період 2012 року.

Україна планує до кінця поточного року вийти на обсяг нафтопереробки до 1 млн. тонн на місяць.

У планах Міністерства енергетики і вугільної промисловості здійснити запуск Одеського НПЗ, що простоює з 2010 року, до осені поточного року.

12 вересня 2013 року в Одеський морський торговий порт прибув перший танкер з нафтою для Одеського нафтопереробного заводу. За повідомленням головної диспетчерської адміністрації Одеського морського порту, танкер INTISAR прибув з Новоросійська. На борту – 79,9 тис. тонн нафти.

Україна має шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн. тонн нафти на рік. Проте на сьогодні в роботі знаходяться лише Кременчуцький НПЗ і Шебелинський ГПЗ, який працює на мінімальній завантаженості.