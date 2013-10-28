На Закарпатті пограбували банк, що знаходиться в одній будівлі з податковою

У центрі селища міського типу Великий Березний (Закарпатська область), сьогодні, 28 жовтня, невідомий пограбував філію комерційного банку, розташовану в адмінбудівлі місцевої податкової служби.

Як повідомили кореспонденту УНІАН секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Закарпатській області, пограбоване банківське відділення знаходиться в людному місці – на вулиці Шевченка в центрі Великого Березного, в адмінбудівлі місцевої податкової служби.

Як сказано в повідомленні, близько 11:15 до адмінбудівлі через «чорний вхід» зайшов невідомий чоловік, обличчя якого прикривав капюшон. «На той момент у невеличкому приміщенні банку знаходилися дві жінки-відвідувачки й касирка. Побачивши їх, нападник вийшов, надягнув на обличчя маску й повернувся в приміщення, взявши у заручники згаданих молодих відвідувачок», - уточнили в СЗГ.

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В міліції також уточнили, що зловмисник став вимагати у касирки гроші, а коли вона не захотіла їх йому віддавати, навів на неї пістолет. Перелякана касирка склала в кульок, який кинув їй нападник, гроші в сумі близько шести тисяч гривень.

В той момент до приміщення спробував зайти чоловік-відвідувач, але бандит навів на нього через скляні двері пістолет. Чоловік злякався й покинув приміщення, а на вулиці повідомив про озброєного нападника в масці в міліцію.

Далі нападник спробував втекти з приміщення, але в коридорі його перестріли інші відвідувачі. Бандит вистрелив для остраху з газового пістолета в повітря й зник під час переполоху з місця пригоди.

Наразі, за даними міліції, на місці пригоди працює слідчо-оперативна група Перечинського райвідділу міліції. Дана подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань як розбійний напад, нападника розшукують. Міліція шукає свідків даного злочину, конфіденційність гарантується.