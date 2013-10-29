Міліція затримала причетного до замаху на запорізького "смотрящего" Анісимова

Як повідомили УНІАН в УЗГ МВС України, працівники Департаменту карного розшуку МВС України встановили особи зловмисників і днями затримали одного з них, який виявився 32-річним мешканцем Запоріжжя. Затриманому повідомлено про підозру.

Згідно з повідомленням, також встановлено особу другого зловмисника, причетного до замаху. Ним виявився Артур Васоян, 1980 р.н. Він є родичем затриманого. Його оголошено в міжнародний розшук. Васояну інкримінується скоєння злочину, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

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Міліцією з’ясовано, що злочин має замовний характер. Найбільш вірогідною версією скоєння замаху на вбивство є переділ сфер впливу в кримінальному середовищі.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня в Орджоникідзевському районі Запоріжжя – на повороті вул. Немировича-Данченка на Набережну невідомі з двох автоматів розстріляли кортеж Євгена Анісимова, впродовж останніх кількох років відомого як «смотрящий» по Запорізькому регіону. Ні Анісимов, ні ті, хто знаходилися в другому автомобілі, не постраждали. Співробітники правоохоронних органів виявили в районі місця скоєння злочину 2 автомати АКМ і 3 порожніх автоматних «ріжка». Подію кваліфіковано і внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15, ч. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство, вчинений групою осіб за попередньою змовою).

Водночас, 21 жовтня сам кримінальний авторитет на прізвисько «Анісим» і його охоронець були затримані в аеропорту Бориспіль працівниками Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України у рамках розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Анісимову було обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. На території підприємств, підконтрольних затриманому, проведено ряд обшуків. Вилучено грошові кошти, документацію, зброю, яка відправлена на експертне дослідження.