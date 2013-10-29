Міністр Олександр Клименко проведе прес-конференцію

30 жовтня 2013 року о 14.00 у прес-центрі інформаційного агентства „Укрінформ” відбудеться прес-конференція Міністра доходів і зборів України Олександра Клименка на тему: „Адміністрування єдиного внеску – перші підсумки”.

Захід відбудеться за адресою: вул. Б. Хмельницького, 8/16, Інформаційне агентство „Укрінформ”.

З приводу акредитації журналістів звертатися за тел. 272-51-40, 590-27-43 до 12.00 30 жовтня 2013 року.